تكريم 63 من أوائل مسابقة القرآن الكريم بالمسابقة الرمضانية فى الطود بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شارك الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق الأقصر، فى حفل تكريم نحو 63 من أوائل مسابقة القران الكريم المسابقة الرمضانية بنجع الجسور بقرية الطود غرب، بحضور محفظى مكاتب تحفيظ القرآن والقيادات الشعبية والشبابية وسط جمع طيب من أهالى القرية.

وبدأ الحفل بتلاوة بعض من آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم للقارى الشيخ حامد عليوه، وكلمات ترحيب وتهنئة من الحضور للمشاركين، وكلمة لرئيس مركز ومدينة الطود، وأعقبها مدائح وإبتهالات دينية وتكريم الأوائل فى تكريم المشاركين فى مسابقة القرآن الكريم من حفظة كتاب الله بمستوياتهم المختلفة، وتكريم الحفظة من البراعم، وتكريم بعض من المشايخ والمحفظين، وتكريم الأم المثاليه بنجع الجسور، حيث حضر فعاليات الإحتفالية بقرية نجع الجسور كل من محمد عبد المعز جلال رئيس الوحدة المحلية لقرية الطود غرب، والشيخ حجاج محمد إبراهيم نائباً عن مدير إدارة أوقاف الطود، ومن المشايخ كل من الشيخ محمد على سيد رئيس مجلس إدارة جمعية نجع الجسور، والحاجه شافيه أحمد الشهيرة بأم الأيتام بالأقصر.

كما شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، والنائب محمد عطاالله عضو مجلس الشيوخ بالأقصر، وحجاج عبداللطيف مدير إدارة شباب الطود، فعاليات افتتاح دورى المرحوم الراحل أحمد الطاهر لكرة القدم، والتى أقيمت على ملعب المدينة الشبابية الدولية بالأقصر بمدينة الطود، بحضور المهندس حسانى أحمد الطاهر، ووكيل إدارة الطود التعليمية محمود حسن بغدادي، والحاج ناصر الضوى والعمدة مصطفى عبدالله عمدة الطود، وبهاء الضوى مدير المدينة الشبابية الدولية بالأقصر، ومحمد عمران، وقيادات من المجتمع المدنى والفرق المشاركة بالدورة على مستوى محافظة الأقصر، وعددهم 32 فريق بحضور حكم المباريات الكابتن محمد القلاوي.



إحتفالية تكريم 63 من أوائل مسابقة القرآن الكريم بالمسابقة الرمضانية



السعادة بتكريم 63 من أوائل مسابقة القرآن الكريم بالمسابقة الرمضانية



حضور تكريم 63 من أوائل مسابقة القرآن الكريم بالمسابقة الرمضانية



حفل تكريم 63 من أوائل مسابقة القرآن الكريم بالمسابقة الرمضانية



رئيس مدينة الطود يشارك في تكريم 63 من أوائل مسابقة القرآن الكريم