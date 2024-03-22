تعرف على مخطط الأراضى لـ2476 فدانا جنوب محافظة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم وضع مخطط استعمالات للأراضى مبدئى لجنوب المحافظة والتى تبلغ مساحتها 2476 فدانا.

وجاءت تفاصيل مساحة الأراضى الموجودة والبالغ مساحتها 2476 فدانا جنوب محافظة بورسعيد كالتالى:

1) 18% للمشروعات السكنية

2) 7% للمشروعات الترفيهية والرياضية

3) 29% للمبانى الإدارية والصناعية

4) 3% للمشروعات التجارية

5) 13% متعدد الاستعمالات

6) 16% طرق

7) 14% مساحات خضراء وحرم خطوط الضغط العالي

وتنظم محافظة بورسعيد، عدة اجتماعات وحوارات مجتمعية لوضع الشكل الأمثل لاستغلال المساحات المتاحة للتنمية من هذه الأراضى والبالغ نسبتها 70% من المساحة الإجمالية.