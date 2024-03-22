اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 مارس 2024 09:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على مخطط الأراضى لـ2476 فدانا جنوب محافظة بورسعيد

الجمعة، 22 مارس 2024 08:00 ص
تعرف على مخطط الأراضى لـ2476 فدانا جنوب محافظة بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم وضع مخطط استعمالات للأراضى مبدئى لجنوب المحافظة والتى تبلغ مساحتها 2476 فدانا.

وجاءت تفاصيل مساحة الأراضى الموجودة والبالغ مساحتها 2476 فدانا جنوب محافظة بورسعيد كالتالى:

1) 18% للمشروعات السكنية

2) 7% للمشروعات الترفيهية والرياضية

3) 29% للمبانى الإدارية والصناعية

4) 3% للمشروعات التجارية

5) 13% متعدد الاستعمالات

6) 16% طرق

7) 14% مساحات خضراء وحرم خطوط الضغط العالي

وتنظم محافظة بورسعيد، عدة اجتماعات وحوارات مجتمعية لوضع الشكل الأمثل لاستغلال المساحات المتاحة للتنمية من هذه الأراضى والبالغ نسبتها 70% من المساحة الإجمالية.







بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

مخطط استراتيجي

مخطط محافظة بورسعيد




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة