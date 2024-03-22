تعرف على أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرار رقم 287 لسنة 2024 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة، وذلك على إثر زيادة أسعار السولار، الذي أقره وزير البترول والثروة المعدنية، حيث قرر زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه و75 قرش للتر، فيما تم زيادة أسعار البنزين بواقع 1 جنيه لكل رقم أوكتان.

وأفاد محافظ القليوبية، بأن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

وكلف محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوي للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، وذلك عبر الخط الساخن 114، أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624 (واتس آب)، والرقم الارضي 0133212461، مؤكدا على استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.