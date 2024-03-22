تعرف خطة تجميل ورصف الشوارع بمدينة فاقوس فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

يشهد مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، أعمال تطوير وتجميل ورصف الشوارع الرئيسية والانترلوك للداخلية، ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



ويقدم اليوم السابع 6 معلومات عن خطة تجميل ورصف الشوارع بالانترلوك وبالمركز:

1- تنفيذ أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بشارع المنيسى الحارة اليسرى بجوار السكة الحديد بطول 500 م وعرض 14م ورصف وتطوير الشارع وتفريعاته بطول 2.5 كم وعرض 12 م

2- رصف الشوارع بالانترلوك بالشوارع المتفرعة بالحارة اليمنى باتجاه السحارة استكمال رصف امتداد شارع الدروس ( ش ترعة المنيا حتى مفارق الصوالح ) بطول 750م وعرض 9 أمتار.

3- استكمال رصف امتداد شارع الجلاء من التأمين الصحى حتى مفارق طريق الصوالح وتفريعاته بطول 1.5 كم وعرض 9 أمتار باعتماد 4 ملايين و800 ألف.

4- رصف مدخل مجمع مدارس الصنايع وتفريعاته من شارع الإنتاج بطول 700م باعتماد حوالى 2 مليون جنيه.

5- رصف وتطوير شارع الساحة وتفريعاته بطول 940 مترا وعرض 10م، ورصف شارع الإيمان (مسايا) وتفريعاته بطول 600م وعرض 7 أمتار.

6- رصف وتطوير شارع شلتوت وتفريعاته بطول 900 متر وعرض 8 أمتار، بالإضافة لأعمال التجميل والتطوير بسور السكك الحديدية بطول الشارع.