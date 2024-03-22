اليوم السابع
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تحرير 62 محضر لمخابز بلدية بالبحيرة خلال حملات رقابية بالبحيرة

الجمعة، 22 مارس 2024 04:15 م
تحرير 62 محضر لمخابز بلدية بالبحيرة خلال حملات رقابية بالبحيرة حمله تموينيه- ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 62 محضر  لمخابز بلدية ، وذلك لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

أشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام مديرية التموين.







حملات تموينية

محافظة البحيرة

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مخابز مخالفة

تموين البحيرة




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