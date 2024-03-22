بيطرى الأقصر تنظم ندوات إرشادية للتوعية بالأمراض الوبائية وطرق الوقاية منها

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، تقديم الندوات الإرشادية البيطرية لتوعية المواطنين بالأمراض الوبائية للحيوانات وطرق الوقاية منها، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفى هذا الصدد تم تنظيم الندوات الإرشادية البيطرية، بتكليف من الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، حيث قامت الدكتورة ياسمينة الصغير طبيبة وحدة نجع سعيد البيطرية، بعمل ندوة إرشادية بيطرية بمدرسة نجع سعيد الإبتدائية المشتركة تحدثت فيها عن الامراض الوبائية وطرق الوقاية منها، كما قامت الدكتورة بسمة نادر طبيبة وحدة النمسا البيطرية بإسنا، بعمل ندوة إرشادية بيطرية بوحدة طب الأسرة بقرية النمسا في إسنا، والتي تحدثت فيها عن الامراض الوبائية وطرق الوقاية منها.

فيما قاد رجال مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة لفحص وتحصين الماشية في الأسواق الأسبوعية، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفى هذا الصدد تشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة إسنا البيطرية، بتكليف من الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، وإستمراراً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، وتحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، برئاسة كل من الدكتور يوحنا مريد مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر، والدكتور صلاح محمد عبد المتعال رئيس الوحدة الدير البيطرية بإسنا، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا.



ندوات إرشادية للتوعية بالأمراض الوبائية للحيوانات وطرق الوقاية منها