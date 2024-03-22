بولندا تطلق لفترة وجيزة تدابير لحماية مجالها الجوى إثر هجوم روسى على أوكرانيا

وارسو (أ ش أ)

أطلقت بولندا لفترة وجيزة عدة تدابير لحماية مجالها الجوى من خلال تحليق طائراتها المقاتلة ووضع أنظمة دفاعاتها الجوية على أهبة الاستعداد، إثر شن روسيا هجوم صاروخى ضخم على أوكرانيا خلال الليلة الماضية.

وذكرت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية - فى بيان نقله (راديو بولندا) اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق جميع التدابير الضرورية لضمان أمن المجال الجوي البولندي، مضيفة أنها تراقب الوضع بصورة مستمرة.. موضحة أنه جرى تنشيط الطائرات البولندية والحليفة.. محذرة المواطنين من أن ذلك قد يؤدي لارتفاع مستويات الضوضاء خاصة في جنوب شرق البلاد.

وأشار الراديو إلى أن حالة التأهب ظلت سارية لساعتين تقريبا قبل أن يتم إنهاء إجراءات حماية المجال الجوي نظرا لانخفاض مستوى التهديد.

وكان قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أولشوك قد أعلن في وقت سابق اليوم أن قوات الدفاع الأوكرانية أسقطت 55 طائرة بدون طيار روسية من طراز "شاهد" و37 صاروخا، خلال الليلة الماضية.

وقال أولشوك إن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا وغارات بطائرات بدون طيار على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.