بكار وبوجى فى ليلة رمضانية على نغمات السمسمية ببورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء أمس الخميس، إحدى الليالي الرمضانية من على شاطئ محافظة بورسعيد.

وأحيت إحدى فرق السمسمية بمحافظة بورسعيد، ليلة من ليالي شهر رمضان على نغمات الفلكلور الشعبي الشهير لمدن القناة "السمسمية"، بوجود عرائس على شكل عدد من الشخصيات الرمضانية مثل بكار وبوجي.





وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين الأهالي المتواجدين على شاطئ محافظة بورسعيد، بالفقرات التي قدمتها فرقة السمسمية ذلك الفلكلور المرتبط بأهالي المحافظة.

وحرص أصحاب إحدى المطاعم الخاصة بتقديم وجبات السحور، بتخصيص عدد من الفقرات الفنية لإدخال البهجة والسرور على الأهالي خلال تواجدهم.

وتجولت العرائس التي ظهرت علي شكل الشخصيات الرمضانية مثل "بوجي وطمطم، بكار، وغيرهم"، بين العائلات المجمعة لتناول وجبة السحور، كما قدم إحدى الشباب عرض بالألعاب النارية التي نالت إعجاب الحضور.

وانتشرت في شوارع وميادين محافظة بورسعيد، الأجواء الرمضانية من الزينة بأشكالها المختلفة، والفوانيس، والدورات الرمضانية التي انتشرت بالأحياء.