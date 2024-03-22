اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 17 رحلة طيران دولية بينها 8 من ألمانيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 17 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 135 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى توصيلهم لمحل إقامتهم.

وتبين من كشوف رحلات الطيران اليوم، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 17 رحلة من عدة دول مختلفها بينها رحلة من هولندا ورحلة من بلجيكا، و5 رحلات من التشيك، و8 رحلات من ألمانيا، ورحلتين من إيطاليا.

ويذكر أن مطار مرسى علم الدولى استقبل خلال الأسبوع الجارى 135 رحلة طيران دولية أوروبية وصلت من عدة دول مختلفة أهمها من التشيك وبولندا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول المختلفة، حيث تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للوافدين للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.