اليوم.. تشغيل أتوبيسات بالمجان لجماهير مباراة المنتخب بالعاصمة الإدارية

كتب سيد الخلفاوى

تبدأ وزارة النقل اليوم الجمعة، تشغيل اتوبيسات بالمجان لنقل جماهير مبارة المنتخب، من الميادين العامة وذلك تسهيلاً علي الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلي استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وذلك من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع للوزارة.

وتبدأ الاوتوبيسات الساعة 4 عصراً ابتداء من يوم الجمعة الموافق 22 / 3 / 2024 سيكون بداية خط السير من الميادين التالية ( عبد المنعم رياض ، العباسية ، حدائق القبة " بجوار نادي مصر للبترول " ، مدينة نصر ، محطة مترو الاستاد " بجوار نادي الزهور وكذلك بجوار نادي السكة الحديد ، محطة عدلي منصور ، شبرا الخيمة ، السلام ، المعادي " أمام المركز الاوليمبي " ، الجيزة ، حدائق الاهرام " أمام نادي حدائق الاهرام ، زهرة العاصمة ، العاشر من رمضان " ميدان الاردنية " ، الزقازيق امام نادي الشرقية).

وتقام بطولة كأس عاصمة مصر بجمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات (مصر / تونس / نيوزيلاندا / كرواتيا) وذلك بإستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.



والجدير بالذكر أن مدينة مصر الدولية للألعاب الاولمبية تقع علي طريق القطامية السخنة علي بعد عشر دقائق من محطة رسوم القطامية اتجاة السخنة.