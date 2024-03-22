اليوم السابع: حملات على المواقف لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: حملات على المواقف لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

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رغم تحريك أسعار البنزين.. تضخم بند دعم السلع البترولية بالموازنة العامة لـ147 مليار جنيه فى 25/24.. ارتفاع الدعم من 18 مليار جنيه فى 20/19 وتضاعف لـ59.8 مليار فى 2021/2022.. الاضطرابات السياسية تؤثر على زيادة أسعار النفط عالميا.. وإجراءات حكومية لمساندة المواطنين فى مواجهة التحديات

«إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها» فى مقدمة أهداف برنامج الإصالح الاقتصادى.. 119.4 مليار جنيه مخصصات دعم الوقود فى مصر للعام المالى 2023.. وتحريك أسعار البنزين والسولار تماشيا مع الأسعار العالمية بعد تأجيل الزيادة أكثر من مرة



تحسين مستوى الخدمات للمواطنين أولوية فى قرى «حياة كريمة» بالجيزة.. اللواء أحمد راشد: المرحلة الأولى شملت 924 مشروعا لخدمة حوالى 850 ألف مواطن.. الانتهاء من 102 مشروع بقطاع التعليم و11 مجمعا زراعيا متكاملا.. ويؤكد: نسب الإنجاز فى شبكات مياه الشرب تجاوزت الـ90%



