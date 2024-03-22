اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المدعية العامة فى نيكاراجوا

الجمعة، 22 مارس 2024 01:19 م
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المدعية العامة فى نيكاراجوا وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
واشنطن (أ ش أ)

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أدرجت الولايات المتحدة المدعية العامة فى نيكاراجوا ويندى كارولينا موراليس أوربينا، على قائمة العقوبات لدورها فى دعم قمع أعضاء المعارضة السلمية فى البلاد.

وقال بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية إن المدعية العامة فى نيكاراجوا ويندي كارولينا موراليس أوربينا، بصفتها المدعي العام أسكتت أصوات المعارضة، واستولت على ممتلكات أكثر من 300 شخص في نيكاراجوا، وساعدت فى تجريد السجناء السياسيين المنفيين من جنسيتهم.

وأضاف البيان أن موراليس أوربينا مسؤولة عن الإغلاق التعسفى لأكثر من 3500 منظمة من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك أكثر من 250 مجموعة إنجيلية، وأنها شاركت في هجمات النظام الحاكم على المؤسسات الدينية والتي تضمنت اتهامات باطلة واعتقالات غير عادلة للزعماء الدينيين.







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