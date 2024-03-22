اليوم السابع
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النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي لكشف سبب احتراق شقة في الطالبية

الجمعة، 22 مارس 2024 11:39 ص
النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي لكشف سبب احتراق شقة في الطالبية حريق_ أرشيفية
كتب عبد الله محممود

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أمرت نيابة بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة موقع الحريق الذى نشب داخل شقة سكنية في دائرة قسم الطالبية، وذلك للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، والوقوف على أسباب الحريق.

البداية كانت بتلقى رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية، وتمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على الحريق بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى الطالبية ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


 







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الطالبية




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