المستعمل والكسر زيرو.. شاهد حركة البيع والشراء فى سوق السيارات ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل سوق السيارات ببنى سويف، والذى شهد الجمعة الرابعة على التوالى والثانية في شهر رمضان المبارك.

من جانبه، تفقد اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، سوق سيارات بنى سويف، وذلك فى حضور هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، المهندس طارق على حسن مدير مشروع المواقف مؤمن على ذكى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة وتشغيل السوق، الذى يعقد كل يوم جمعة بناحية بياض العرب.

وتابع السكرتير العام المساعد انتظام العمل بالسوق، الذى يفتح أبوابه من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً، أثناء شهر رمضان، واطمأن على دعم السوق ببعض الخدمات والتجهيزات من تندات وأماكن انتظار، للتيسير على المترددين، لشراء وبيع السيارات بموقع السوق، بجوار نزلة محور عدلى منصور من الشرق.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم قد افتتح مطلع الشهر الجارى، التشغيل التجريبى للسوق المقام على مساحة 2 فدانا ببياض العرب شرق النيل، بعد دعمه ببعض الخدمات الطبية والأمنية والمرورية والبريدية والمرافق اللازمة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتشغيل السوق لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة المهتمين بمجال بيع وشراء السيارات، وذلك تحت إشراف اللجنة التى شكلها المحافظ لإدارة وتشغيل المشروع.