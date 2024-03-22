الكشف على 867 مواطنا بقرى حياة كريمة بالعامرية غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية، بوحدة الأسد لطب الأسرة بمنطقة العامرية بالإسكندرية والتي تبعد 33 كم عن أقرب مستشفى عام، مستشفى العامرية العام.



وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي و إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.



وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ضمت 9 تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نسا و توليد - تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها 54 عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت الى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على867 مريضا من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل حالتين إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 154 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و59 تحليلاً بمعمل الطفيليات و 2 أشعة سينية علاوة على فحص 125 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 469 مواطنا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.