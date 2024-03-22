الكشف بالمجان على 1005 مواطنين خلال قافلة طبية بقرية الناصرية فى دمياط

دمياط معتز الشربيني

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد،، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم إطلاق قافلة بقرية الناصرية بمركز فارسكور خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك ضمن خطة شهر فبراير الجارى، تضمنت 11 عيادة باجمالى 9 تخصصات طبية ، حيث تردد عليها 1005مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١١حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد 11حالة بالإضافة إلى إجراء457تحليل بمعمل الدم و 32 تحليل بمعمل الطفيليات ، و كذلك فحص 22 حالة بالأشعة و 23 حالة أخرى بالسونار ، كما تم فحص 195 حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر و أيضًا عقد 10ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها 169مواطن على مدار اليومين.