اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 مارس 2024 09:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: مستهلكو أوروبا يتحملون القيود المفروضة على الواردات الزراعية الروسية

الجمعة، 22 مارس 2024 07:00 م
الكرملين: مستهلكو أوروبا يتحملون القيود المفروضة على الواردات الزراعية الروسية الكرملين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (كرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم /الجمعة/ أن مستهلكي دول الاتحاد الأوروبي سوف يتحملون آثار القيود المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية من روسيا وبيلاروس.


وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية -في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- إن المستهلك العادي في أوروبا سيعاني بالتأكيد من آثار القيود المفروضة ضد استيراد المنتجات الززراعية من روسيا وبيلاروس، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تُعد مثال إضافي يُظهر المنافسة غير العادلة في السوق الأوروبية.


يُشار إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت في وقت سابق أنه تم إعداد مقترح لزيادة الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والمنتجات الزراعية من روسيا وبيلاروس إلى دول الاتحاد الأوروبي، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في سبيل منع الحبوب الروسية من زعزعة استقرار السوق الأوروبي.







الكرملين

روسيا

الاتحاد الاوروبى

الواردات الزراعية الروسية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة