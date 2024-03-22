الكرملين: روسيا حاليا فى حالة حرب وعلى الجميع فهم ذلك

موسكو (أ ش أ)

أعلنت الرئاسة الروسية "كرملين" أن العملية العسكرية الخاصة تحولت إلى حرب بعدما صار الغرب طرفا فى الصراع بأوكرانيا، مؤكدا أن بلاده حاليا فى حالة حرب وعلى الجميع أن يفهموا ذلك.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف -في تصريحات لموقع "أرجومينتي إي فاكتي" (حجج وحقائق) اليوم الجمعة- "إننا في حالة حرب لأن العملية العسكرية الخاصة تحولت إلى حرب بعدما صار الغرب طرفاً في الصراع في أوكرانيا"، مشيرا إلى ضرورة أن يفهم الجميع ذلك.

وأضاف بيسكوف: "لقد بدأت الأعمال القتالية كعملية عسكرية خاصة، لكن عندما صار الغرب الجماعي مشاركاً في ذلك إلى جانب أوكرانيا تحولت هذه الأعمال إلى حرب بالفعل بالنسبة لنا وأنا مقتنع بهذا وعلى الجميع أن يفهموا ذلك من أجل التعبئة الذاتية الداخلية".

يُذكر أن الكرملين لأول مرة منذ بداية العمليات القتالية في أوكرانيا في فبراير 2022 يعترف بأن روسيا في حالة حرب، بالرغم من أن السلطات الروسية سنت الكثير من القوانين لمعاقبة من يتحدث عن أن ما يجري في أوكرانيا هو حالة حرب وليس عملية عسكرية خاصة.