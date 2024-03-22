القومى للمرأة بالشرقية: قدمنا 5000 وجبة إفطار للأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة

الشرقية- فتحية الديب

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبى، "مطبخ المصرية" وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك، بتجهيز مطبخين بمدينة الزقازيق ومركز الحسينية، لتقديم واجبات يوميا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة.

وقالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع الشرقية، لـ"اليوم السابع" إنه تم تقديم 5000 وجبة إفطار للأسر الأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة وبمركز الزقازيق منذ بداية شهر رمضان حيث يتم يوميا توزيع 500 وجبة، من خلال برنامج، مطبخ المصرية، متابعة أن ذلك يأتى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وأن مبادرة "مطبخ المصرية" تستهدف تدريب عدد من السيدات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية، لتدريبهن على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات والوجبات الجاهزة، كنواة لمشروع صغير، فضلا على تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسرة الغير قادرة كأحد مخرجات المبادرة

يذكر أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعى ذو بعد تنموى مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب، حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً فى المطبخ.

5000 وجبة افطار للاسر الأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة من بداية رمضان (1)



5000 وجبة افطار للاسر الأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة من بداية رمضان (2)



5000 وجبة افطار للاسر الأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة من بداية رمضان (3)



5000 وجبة افطار للاسر الأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة من بداية رمضان (4)



5000 وجبة افطار للاسر الأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة من بداية رمضان (5)



