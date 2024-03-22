اليوم السابع
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الدفاع الروسية: قصفنا مراكز صنع القرار الأوكرانية والبنية التحتية للمطارات

الجمعة، 22 مارس 2024 02:30 م
الدفاع الروسية: قصفنا مراكز صنع القرار الأوكرانية والبنية التحتية للمطارات قصف جوي
كتب محمد شعلان

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصفهم أهدافا عسكرية ومنشآت طاقة أوكرانية وحققوا جميع أهدافهم، كما قصفوا مراكز صنع القرار الأوكرانية ومرافق البنية التحتية للمطارات وورشا لصيانة الأسلحة ومعدات عسكرية، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

كما قالت الدفاع الروسية: نفذنا 49 ضربة بأسلحة عالية الدقة بينها صواريخ كينجال بين 16 و22 مارس ردا على القصف الأوكراني ومحاولات الاختراق ونفذنا ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة ومسيرات على منشآت للطاقة والمجمع الصناعي العسكري وسكك الحديد بأوكرانيا.







روسيا

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أوكرانيا

القاهرة الاخبارية




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