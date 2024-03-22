الدفاع التايوانية: رصد 36 طائرة و6 سفن صينية حول تايوان خلال 24 ساعة

تايبيه (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الجمعة، أن تايوان رصدت 36 طائرة و6 سفن صينية تابعة لسلاح البحرية بجيش تحرير الشعب الصينى كانت تقوم بدوريات حول تايوان خلال آخر 24 ساعة.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية، في تدوينة نشرتها اليوم على منصة إكس (تويتر سابقاً)، أن هذا يعتبر أكبر عدد من الطائرات والسفن يتم رصده حتى الآن في شمال وجنوب غرب تايوان.

وأضافت الوزارة أن القوات المسلحة التايوانية تراقب الوضع، ونشرت قوات مناسبة للرد إذا استلزم الأمر، مشيرة إلى أن تايوان كانت قد أعلنت أمس عن رصد 32 طائرة صينية خلال 24 ساعة.

بدورها، ذكرت صحيفة "تايوان نيوز" أن الصين تستخدم تكتيكات "المنطقة الرمادية" -التي تعني الحالة ما بين السلم والحرب - بدرجة متزايدة منذ شهر سبتمبر عام 2020، حيث تقوم تدريجيا بزيادة عدد الطائرات العسكرية وسفن البحرية التي ترسلها للقيام بدوريات حول تايوان.

وأشارت الصحيفة التايوانية إلى أن تكتيكات "المنطقة الرمادية" تعني بذل سلسلة من الجهود تتجاوز أسلوب الردع لضمان تحقيق أهداف أمنية دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر للقوة بدرجة كبيرة.