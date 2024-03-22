الداخلية توزع هدايا على السيدات فى عيد الأم

كتب محمود عبد الراضى

شاركت وزارة الداخلية شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة الاحتفال بعيد الأم حيث إنطلقوا مع وفد من الوزارة لتوزيع هدايا على الأمهات المسنات من أهالى المناطق الحضارية الجديدة لمشاركتهم الاحتفال بعيد الأم، كما حرصت الوزارة على إصطحاب شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة إلى دور رعاية المسنات للاحتفال معهم بهذه المناسبة سعياً لغرس القيم الاجتماعية والإيجابية لديهم، استمراراً لدورها فى بناء النشأ وتعليمهم معانى الوفاء والتقدير لدور الأم فى بناء الأسرة والمجتمع.

وإمتدت احتفالات الوزارة بعيد الأم إلى تنظيم احتفالية لأمهات شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة من المشاركين فى مبادرة (جيل جديد) بمنتجع عين الحياة التابع للوزارة بحضور عدد من الشخصيات العامة وهو ما يأتى فى إطار نجاحات المبادرة فى بناء شخصية شباب وطلائع هذه المناطق وغرس القيم الإيجابية فى نفوسهم ، وحيث يأتى الإحتفال بعيد الأم هذا العام تزامناً مع شهر رمضان المبارك فقد سادت الأجواء الرمضانية على الإحتفال.

وشهدت الاحتفالية توزيع هدايا عيد الأم على شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة ليسلموها لأمهاتهم فى إجواء إحتفالية وهى تعبير عن التقدير لدور هؤلاء الأمهات فى بناء أجيال جديدة قادرة على البناء والعطاء، وقد حققت مبادرة جيل جديد نجاح كبير، حيث غيرت المفاهيم لدى شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة وعظمت من القيم الإيجابية لديهم وفعلت من دورهم فى خدمة المجتمع وأكدت أن بناء الإنسان فى مقدمة الأولويات مع توفير السكن الحضارى الأمن لهم.

وتم توجيه الشكر لوزارة الداخلية التى إستطاعت أن تغير من هؤلاء الشباب وتزرع فيهم الحلم والأمل فى حياةٍ أفضل.

جاء ذلك استمرارا للدعم والتفاعل المتواصل بين وزارة الداخلية وشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة.. وفى إطار مبادرة (كلنا واحد - جيل جديد) تحت رعاية رئيس الجمهورية.