البنهاوية اتحدوا الشراقوة وفطروا القطار كله.. محطة بنها وزعت وجبات على الركاب.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، من محطة قطارات بنها بمحافظة القليوبية، حيث قام مجموعة من الشباب بالمدينة بتوزيع وجبات الإفطار علي المسافرين والتي تنوعت ما بين وجبات دجاج وكفتة وأسماك، بالإضافة إلي توزيع أطباق الارز وكذلك زجاجات المياه المعدنية علي كل ركاب القطار.

وضرب المشاركون في توزيع الوجبات علي المسافرين علي متن أحد القطارات بمحطة قطار بنها أروع الأمثلة في التسابق لعمل الخير والمساهمة في إفطار الصائمين علي متن القطار، حيث شارك عدد من الشباب والفتيات في التوزيع علي القطار كله، كما شمل التوزيع العصائر إلي جانب الوجبات والمياه المعدنية.

وقالت ابتسام منصور، أحد القائمين علي التوزيع إنه تم الإعداد لتوزيع الوجبات برعاية النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، وتم اختيار محطة قطارات بنها نظرا لكون المسافرين علي متن القطارات لن يستطيعوا الإفطار مع ذويهم وأسرهم بمحافظاتهم، وكان ذلك مجرد سليل لرسم السعادة علي وجوههم والمساهمة في إفطارهم.



توزيع وجبات الإفطار علي المسافرين (1)



توزيع وجبات الإفطار علي المسافرين (2)