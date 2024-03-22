الأقصر تعلن زيادة أسعار أجرة السيارات بنسبة 15% بكافة المواقف.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الجمعة، عن زيادة تعريفة سيارات الأجرة بنسبة 15% بكافة المواقف، وذلك بناءً على قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رقم 282 لسنة 2024 بشأن أسعار المواد البترولية، والذى يعمل بها اعتبارا من تاريخ اليوم الجمعة 22/3/2024.

وفى هذا الصدد أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر القرار رقم 115 لسنة 2024 بشأن زيادة تعريفة سيارات الأجرة بنسبة 15% بكافة المواقف، وجاءت تعليمات محافظ الأقصر فى إجتماعاً مع الجهات المنوطة بالعمل على الإلتزام بتعريفة الركوب المقررة ووضعها بمكان واضح بالمواقف والسيارة، وتكثيف الخدمات المرورية من خلال إدارة المرور على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالف، مع التأكيد على ضرورة تحريك جميع السيارات فى خطوط السير المحددة .

و أكد محافظ الأقصر أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى أى شكاوى للمواطنين لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، من خلال الأرقام التالية:- (غرفة العمليات الرئيسية والشبكة الوطنية بالمحافظة 2374903\ 095 - غرفة عمليات مدينة الاقصر 0952270851 - غرفة عمليات اسنا 0952608808 - غرفة عمليات ارمنت 0952652847 - غرفة عمليات القرنة 0952310697 - غرفة عمليات الطود 0952650071 - غرفة عمليات الزينية 0952401743 – غرفة عمليات البياضية 0952300104 - غرفة عمليات مرور الأقصر 0952252304)، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة، مؤكداً على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

وجاءت أسعار المنتجات البترولية التالية الجديدة على النحو التالي:- (البنزين 95 / 13.50 جنيه / لتر - البنزين 92 / 12.50 جنيه / لتر - البنزين 80 / 11 جنيه / لتر - السولار / 10 جنيه / لتر - غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3 - البوتاجاز 100 جنيه / أسطوانة).



اسعار الاجرة فى موقف اسنا



اسعار الركوب الجديدة فى إسنا



اسعار الركوب الجديدة لإسنا



الأقصر تعلن عن زيادة تعريفة سيارات الأجرة



التعريفة الجديدة بأرمنت والبياضية



تحريك اسعار سيارات الاجرة