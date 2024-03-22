افتتاح 7 مساجد جديدة فى البحيرة بتكلفة 12 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم اليوم افتتاح 7 مساجد جديدة بمراكز (حوش عيسى - كفر الدوار - الدلنجات - أبو حمص - المحمودية ) بتكلفة إجمالية 12 مليونا و750 ألف جنيه، وهم:

- مسجد محمد عبد النبي بركات - حوش عيسى مساحة 81 م 2 بتكلفة إجمالية 800 ألف جنيه.

- مسجد التوحيد بالحاجر - كفر الدوار على مساحة 131 م2 بتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه.

- مسجد الرحمن - عزبة صابر العجني النهر بستان - الدلنجات على مساحة 200 م2 بتكلفة إجمالية مليون و 600 ألف جنيه.

- مسجد التائبين - قرية عبد المنعم رياض - أبو حمص على مساحة 222 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد التقوي - قرية البوصة - الأمراء - كفر الدوار على مساحة 279 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الشريف - مزرعة 4 فرهاش - حوش عيسى على مساحة 243 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الميري - المحمودية على مساحة 400 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و 850 ألف جنيه.