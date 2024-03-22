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افتتاح مسجد الرحمن بمناشي أبو صير الملق فى بنى سويف.. صور

الجمعة، 22 مارس 2024 03:58 م
افتتاح مسجد الرحمن بمناشي أبو صير الملق فى بنى سويف.. صور جانب من الافتتاح
بنى سويف هانى فتحى

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أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة الواسطى، في افتتاح مسجد الرحمن بعزبة أبو رغية بمناشي أبو صير الملق، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.


وأقيمت شعائر صلاة الجمعة "عقب الافتتاح" بالمسجد المقام على مساحة 250 متر"بعد صيانته وتطويره"وبتكلفة 350 ألف  جنيه "جهود ذاتية"، وذلك في حضور:  حمادة راضي رئيس المدينة، الشيخ محمد عبد العاطى عبد الفتاح مدير أوقاف الواسطى، علي سعد رئيس قرية أبوصير الملق وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.

 

جانب من الافتتاح (1)
جانب من الافتتاح (1)

 

جانب من الافتتاح (2)
جانب من الافتتاح (2)

 

جانب من الافتتاح (3)
جانب من الافتتاح (3)

 







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