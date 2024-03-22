إقبال كبير على زيارة معبد الأقصر مساءً للاستمتاع بالطقس الرائع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد منطقة معبد الأقصر أقدم دور العبادة على كورنيش النيل بوسط المدينة، إقبال مسائى بصورة يومية من الأفواج السياحية من حول العالم، للاستمتاع بدفء الشتاء في قلب المحافظة، وهو المعبد الذي تم تشييده فى عهد الملك أمنحتب الثالث لعبادة الإله آمون رع، علاوة على تأكيد نسبه للإله آمون، وذلك حسبما يقول أحمد عربى مدير عام معبد الأقصر.

ويضيف مدير معبد الأقصر، إن إدارة المعبد تقدم زيارات مسائية للسائحين من حول العالم، حيث يتوافد السياح فى مقدمتهم سياح دول شرق آسيا من الصين واليابان وكوريا وغيرها، بجانب بعض الجنسيات الأوروبية وأبرزهم الأسبان والإنجليز والأمريكان والمقدونيين والألمان والأمريكان أيضاً، على المعبد الذي بناه أمنحتب لظروفه وقتها لم يكن يستطيع تولى حكم مصر فهو لم يكن إبن فرعون سابق أو متزوج من ابنة فرعون سبق له حكم مصر، وهما الشرطان لتولى حكم مصر وقتها، فنصحه أحد رجاله ببناء معبد ضخم لتمجيد وعبادة الإله آمون رع لتأكيد نسبه حتى يستطيع حكم البلاد وبالفعل نجح فى ذلك عبر بناء معبد الأقصر التاريخى.

ومن الجدير بالذكر إنه فى "1390-2353 ق.م" بنى المعبد أمنحتب الثالث، وجاء بعده الملك رمسيس الثانى الذى أضاف فى الفناء الأعمدة والبيلون المدخل الأول، فأصبح يحتوى على مدخل وبرجين، وكل برج فى شكل منحرف وأمامه تمثالان جالسان لرمسيس وبجانبهما أربعة تماثيل واقفة، وتمت إعادة إثنين منهما لموقعهما بعد تحطمهما فى العصور السابقة، حيث إنه داخل المعبد توجد مسلة بناها رمسيس الثانى لتصوير إنجازاته الحربية وانتصاره على الأعداء فيها، وهى عبارة عن البرج الأول بارتفاع 24 مترًا (79 قدمًا)، بناه رمسيس الثانى وزين البرج بمشاهد انتصارات رمسيس العسكرية فى (معركة قادش)، كما سجلت انتصارات الفراعنة فى وقت لاحق، وانتصارات الأسرة 25 (السلالة النوبية).



استمتاع السائحين داخل معبد الأقصر مساءاً



الجولات المسائية للسائحين فى معبد الأقصر



الجولات المسائية للسياح فى معبد الأقصر



جانب من استمتاع السياح بمعبد الأقصر



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سحر معبد الأقصر مساءاً يجذب سياح العالم