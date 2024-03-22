إعلاميون وكبار المسئولين فى عزاء والدة الكاتبين الصحفيين أحمد أيوب ويوسف أيوب.. صور

حرص عدد كبير من الشخصيات العامة وكبار الإعلاميين والصحفيين على تقديم واجب العزاء للكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، والكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير "المصوّر" في وفاة والداتهما، وذلك خلال العزاء المقام في مسجد عمر مكرم.

وحضر لتقديم واجب العزاء كل من أحمد قذاف الدم، والمستشار محمود فوزى، واللواء سمير فرج، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامى أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والكاتب الصحفى يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس ادارة الأهرام، والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفى خالد ميرى، والكاتب الصحفى عماد حسين عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب محمد راضى والمفكر ثروت الخرباوى، والكاتب الصحفى أحمد الخطيب، والكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفى ماجد منير رئيس بوابة الأهرام، والأستاذ سعيد عبده رئيس مجلس ادارة دار المعارف، واحمد عمر رئيس مجلس ادارة دار الهلال، والكاتب الصحفى أحمد باشا رئيس تحرير روزاليوسف، والنائب عماد خليل والنائب محمد خليل ووفد من وزارة الأوقاق ونقيب الصحفيين خالد البلشى، كما حرص مجلس تحرير اليوم السابع للحضور لتقديم واجب العزاء، بالإضافة إلى عدد كبير من صحفيي اليوم السابع، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزارء السابق لشئون الانتخابات، والمستشار خالد القاضى.

وحضر أيضا لتقديم واجب العزاء، الإعلامى نشات الديهي، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وحلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، والسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب الصحفي حمدي رزق، وهشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومحمد الجارحى عضو مجلس نقابة الصحفيين، والكاتبة الصحفية دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين وعلى حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ومحمود التونى رئيس تحرير قناة الحياة والكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع والنائب محمد عبدالحفيظ هيبة عضو مجلس الشيوخ والنائب تيسير مطر، ومحمد هنداوى المستشار الاعلامى لوزير التنمية المحلية وشادى زلطة المستشار الاعلامى لوزير التربية والتعليم، والإعلامي شريف فؤاد، والإعلامي خالد سعد، وايمن عدلى عضو مجلس نقابة الإعلاميين، وشيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة.

































































وكان الكاتب الصحفى يوسف أيوب، رئيس تحرير صوت الأمة، وشقيقه الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير "المصوّر"، شيعوا جثمان والداتهما يوم الجمعة الماضية، سائلين المولى عز وجل الرحمة والمغفرة للفقيدة، وأن يتغمدها الله برحمته ويسكنها فسيح جناته.































































































































































































































































































