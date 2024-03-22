أون لاين.. ضبط شخص يزور التقارير الطبية المنسوبة للمستشفيات

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والتقارير المنسوبة للعديد من المستشفيات بقصد ترويجها على عملائه مقابل الحصول على مبالغ مالية ، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صفحة إلكترونية إحتيالية على موقع "فيس بوك" للإحتيال على المواطنين الراغبين فى شراء الأدوية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد 21 نموذج لبصمة خاتم شعار الجمهورية "مزور" – 66 أكلاشيه منسوبين للعديد من المستشفيات والجهات الحكومية والخاصة والأطباء بمختلف التخصصات - عدد من المحررات الرسمية المزورة - الأدوات المستخدمة فى إصطناع المحررات الرسمية المزورة.