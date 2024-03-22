أوقاف سوهاج: افتتاح 3 مساجد بطما ودار السلام ضمن خطة إعمار بيوت الله.. صور

سوهاج - محمود مقبول

افتتحت اليوم الجمعة مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج بإشراف الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل مديريه أوقاف سوهاج 3 مساجد بإدارة أوقاف طما ودار السلام وذلك ضمن خطة الدولة لإعمار بيوت الله بالمحافظات على مستوى الجمهورية

ومن جانبه حضر الدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف افتتاح مسجد افتتاح مسجد "الحاج عبدالحميد" بجزيرة طما - التابع لإدارة أوقاف طما وقام بإلقاء خطبة الجمعة بعنوان " رمضان شهر الإنتصارات " وجاء مضمون الخطبة فلا شك أن رمضان المبارك شهر الانتصارات والعزة والكرامة، ففيه كان يوم بدر وأول معركة فاصلة بين الحق والباطل، حيث أكرم الله (عز وجل) المؤمنين بنصر مؤزر من عنده على قلة عددهم وعدتهم، وأنزل سبحانه إليهم الملائكة تأييدًا لهم وبثًا للطمأنينة في قلوبهم، حيث يقول الحق سبحانه: «وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ (124) بَلَىٰ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ»، ويقول سبحانه «فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ».

وعلى جانبا أخر أناب الدكتور محمدحسنى وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج اليوم الشيخ محمد عفيفى مدير إدارة دار السلام في إفتتاح مسجد"الحاج على الماحي" بقرية الكشح - دار السلام ، وتم إفتتاح مسجد الفتاح العليم"أهلي- قرية البلابيش بحري- دار السلام وهذا الامر ياتى في إطار خطة الدولة في إعمار بيوت الله.



أفتتاح المسجد بطما سوهاج



إفتتاح مسجد بدار السلام



الأهالى يصلون بالمسجد