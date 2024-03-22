أوقاف الإسكندرية تفتتح مسجدا جديدا وتطلق قافلة دعوية

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الجمعة، مسجد الفتح بقرية محمود شلتوت، في إطار الحراك الدعوي الذي تشهده المديرية تحت رعاية الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل أوقاف الإسكندرية.

كما انطلقت القافلة دعوية داخلية من مسجد الشيخ ابراهيم بإدارة أوقاف الجمرك بحضور كل من الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة و الشيخ الأنصاري عمارة مدير إدارة أوقاف الجمرك وعقد مقرأة قرآنية للائمة ومجلس للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

جدير بالذكر أن وكيل الوزارة قام بجولة مرورية شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف "وسط - شرق"، لتفقد أحوالها ومتابعة سير العمل بها والاطمئنان على الحالة العامة لها وإعدادها لاستقبال وفود الرحمن.