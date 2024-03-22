"أوقاف أسوان": افتتاح مسجد السيد البدوى والإجمالى يصل لـ155.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أكد الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن عدد المساجد التى تم افتتاحها فى المحافظة حتى اليوم، بلغ نحو 155 مسجداً، فى إطار خطة وزارة الأوقاف وتوجيهات الوزير بالتوسع فى إنشاء دور العبادة بمختلف المحافظات.

وأضاف الشيخ حنفى محمود، فى بيان صحفى، أنه تم اليوم، افتتاح مسجد السيد البدوى بمطلع المحمودية والتابع لإدارة أوقاف أسوان أول، بعد أن أجرى للمسجد توسعة بالجهود الذاتية على مساحة ٨٠٠ متراً تقريباً، بتكلفة مليون و800 ألف جنيه تقريباً.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه أدى خطبة وصلاة الجمعة فيه اليوم، بحضور قيادات تنفيذية وشعبية ودينية، وكان موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: " رمضان شهر الانتصارات"، موضحاً أن عدد المساجد التى تم افتتاحها حتى اليوم وصل إلى 155 مسجداً.



جانب من افتتاح المسجد الجديد



خطبة الجمعة