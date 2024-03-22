اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 مارس 2024 03:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

"أوقاف أسوان": افتتاح مسجد السيد البدوى والإجمالى يصل لـ155.. صور

الجمعة، 22 مارس 2024 02:24 م
"أوقاف أسوان": افتتاح مسجد السيد البدوى والإجمالى يصل لـ155.. صور جانب من الافتتاح
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن عدد المساجد التى تم افتتاحها فى المحافظة حتى اليوم، بلغ نحو 155 مسجداً، فى إطار خطة وزارة الأوقاف وتوجيهات الوزير بالتوسع فى إنشاء دور العبادة بمختلف المحافظات.

وأضاف الشيخ حنفى محمود، فى بيان صحفى، أنه تم اليوم، افتتاح مسجد السيد البدوى بمطلع المحمودية والتابع لإدارة أوقاف أسوان أول، بعد أن أجرى للمسجد توسعة بالجهود الذاتية على مساحة ٨٠٠ متراً تقريباً، بتكلفة مليون و800 ألف جنيه تقريباً.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه أدى خطبة وصلاة الجمعة فيه اليوم، بحضور قيادات تنفيذية وشعبية ودينية، وكان موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: " رمضان شهر الانتصارات"، موضحاً أن عدد المساجد التى تم افتتاحها حتى اليوم وصل إلى 155 مسجداً.

جانب من افتتاح المسجد الجديد
جانب من افتتاح المسجد الجديد

 

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

 

قيادات الأوقاف بأسوان خلال افتتاح المسجد
قيادات الأوقاف بأسوان خلال افتتاح المسجد

 







الاوقاف

افتتاح مساجد

مسجد السيد البدوى اسوان

صلاه الجمعه

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة