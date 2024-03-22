أغرب دورة كورة.. دورة رمضانية للرجال فوق 40 سنة ينظمها نادى كفر صقر الرياضى.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، عن أغرب دورة بنادى كفر صقر الرياضى بمحافظة الشرقية، وقال الكابتن شمس حامد نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن الدورة مشترك فيها 32 فريق واللاعبين سنهم فوق 40 سنة، وأنه مشترك بفريق ضمن الفرق ومعه شقيقه شريف حامد نجم نادى الزمالك.

وأضاف أشرف عبد اللطيف ،رئيس مجلس إدارة نادى كفر صقر الرياضى، أن هدف الدورة هو التمتع بخيرات اللاعبين القدامى، ويشارك فى الدورة من نجوم الرياضة، الكابتن شمس حامد نجم النادى الاهلى، ومنتخب مصر والكابتن شريف حامد نجم نادى الزمالك، والكابتن أحمد سلامة لاعب نادى الحرس الجمهوري ومنتخب مصر، والكابتن السيد سالم لاعب الاتحاد والكابتن احمد سعيد أوكا، والكابتن أحمد بنوى والكابتن عبد المنعم شوقى المدرب.



