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أغاني وطنية على نغمات السمسمية بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.. فيديو وصور

الجمعة، 22 مارس 2024 03:01 ص
أغاني وطنية على نغمات السمسمية بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.. فيديو وصور جانب من الاحتفالات
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء أمس الخميس، من إحدى الفقرات الفنية التي قدمتها فرقة للسمسمية على شاطئ محافظة بورسعيد، احتفالاً بانتصار العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.

وشهدت الأغاني الوطنية مثل "يا دنيا سمعاني"، تجاوباً كبيراً من الأهالي الحضور باحدي الخيم الرمضانية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد.

وأحيت إحدى فرق السمسمية بمحافظة بورسعيد، ليلة من ليالي شهر رمضان على نغمات الفلكلور الشعبي الشهير لمدن القناة "السمسمية"، بوجود عرائس على شكل عدد من الشخصيات الرمضانية مثل بكار وبوجي.

وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين الأهالي المتواجدين على شاطئ محافظة بورسعيد، بالفقرات التي قدمتها فرقة السمسمية ذلك الفلكلور المرتبط بأهالي المحافظة.







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