أخبار مصر.. غدا انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة والعظمى 22 درجة والصغرى 14

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بذكرى العاشر من رمضان

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكبار قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وزارة الأوقاف تفتتح 35 بيتا من بيوت الله منها 25 مسجدًا جديدًا

افتتحت وزارة الأوقاف 35 مسجدًا اليوم الجمعة 22/3/2024م، منها 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 833 ) مسجدًا منها( 656 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 177 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 22 / 3 / 2024م عدد ( 11855) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و (947)مليون جنيه.

السكة الحديد تفتح الحجز على قطارات عيد الفطر 2024 لليوم الثانى

تواصل هيئة السكة الحديد، فتح باب حجز تذاكر السفر على قطارات عيد الفطر المبارك لليوم الثانى، ويمكن حجز مقاعد القطارات بشكل مسبق يصل الى 14 يوما، للسفر خلال فترة عيد الفطر، ويبدأ الحجز يوميا الساعة 8 صباحاً للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر المبارك. الدولار ينخفض بقيمة 2.74 جنيه خلال أسبوعين من التسعير العادل للصرف انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرية بقيمة 2.74 جنيه للشراء بالبنك المركزي خلال أسبوعين، ليتراجع من مستوى 49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع يوم 7 مارس إلى 46.6 جنيه للشراء، 46.74 جنيه للبيع، بالبنك المركزي بختام تعاملات الأسبوع الحالي. 22 أبريل بدء تسليم 1080 وحدة بالإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين 22 أبريل، وحتى يوم الخميس 13 يونيو في تسليم وحدات الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث بمدينة العبور الجديدة. انخفاض الذهب فى البورصة العالمية 0.6% بسبب ارتفاع الدولار تراجعت أسعار أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة، ليبتعد الذهب عن مستوياتها القياسية المرتفعة التي سجلها يوم أمس، يأتي هذا بسبب الارتفاع الحاد في الدولار في أعقاب خفض مفاجئ لأسعار الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري، الأمر الذي أثر سلبا على أسعار الذهب. مجلس الأمن يفشل فى تبنى مشروع أمريكى بشأن غزة بعد استخدام روسيا والصين للفيتو فشل مجلس الأمن الدولي، في تبني مشروع قرار أمريكي بشأن غزة بعد استخدام روسيا حق النقض الفيتو.

مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: نعمل مع مصر وقطر لإتمام صفقة تبادل الأسرى بغزة

قالت مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن، إن علينا بذل جهود دبلوماسية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدة أن الولايات المتحدة ومصر وقطر يعملون بلا كلل بالمنطقة في إطار صفقة تبادل لإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة.

الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة يضغطان من أجل وقف إطلاق النار فى غزة

تغلب زعماء الاتحاد الأوروبي على خلافاتهم بالدعوة إلى "هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار" في غزة، وذلك قبل ساعات من أن تقدم الولايات المتحدة قرارًا للتصويت في الأمم المتحدة يدعو إلى هدنة واتفاق رهائن دون تأخير مع تفاقم خطر حدوث مجاعة فى غزة. وزارة التموين: إنتاج السكر المحلى يعزز المخزون لأكثر من 6 أشهر أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرارإنتاج السكر المحلى من بنجر وقصب السكر وطرحة للمواطنين فى الأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو، بجانب طرحه فى معارض "أهلا رمضان" فى المحافظات على مستوى محافظات الجمهورية، وأن الإنتاج المحلى سيعزز المخزون الاستراتيجى لمدة تتجاوز 6 أشهر.

الجريدة الرسمية تنشر قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 67 تابع (أ) فى 21 مارس 2024، قرار رقم 280 لسنة 2024، وقرار رقم 281 لسنة 2024، وقرار رقم 282 لسنة 2024، والخاصة بتعديل أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من يوم 22 مارس 2024. وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى.

طقس غد.. انخفاض الحرارة بجميع الأنحاء وشبورة والعظمى 22 درجة والصغرى 14