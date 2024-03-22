أخبار الاقتصاد اليوم.. انخفاض أسعار الذهب بقيمة 20 جنيهًا

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 22-3-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع أسعار الذهب في مصر، بقيمة 20 جنيهًا، وسجل عيار 24 قيمة 3463 جنيها، وعيار 21 سجل 3030 جنيها، نجحت شركتا الصرافة " الأهلي للصرافة " ، و"مصر للصرافة "، في جذب حصيلة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس " 15 يوما " تصل إلى ما يقرب من 5 مليارات جنيه.

سعر جرام الذهب فى مصر يسجل 3030 جنيها لعيار 21

تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 22 مارس 2024، بقيمة 20 جنيهًا، وسجل عيار 24 قيمة 3463 جنيها، وعيار 21 سجل 3030 جنيها، وعيار 18 سجل 2597 جنيها، وعيار 14 سجل 2020 جنيها، والجنيه الذهب 24240 جنيها.

وانخفض الذهب في البورصة العالمية، بعد ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل مستوى تاريخي جديد أمس، وذلك في ظل انخفاض حاد في الدولار بعد أن أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة وأشار إلى أنه لا يزال يدرس خفض أسعار الفائدة هذا العام.

استقرار سوق الصرف.. 5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن عملات أجنبية فى 15 يوما

تتواصل وتيرة التنازل عن العملات الأجنبية في مصر من حائزيها، منذ قرار تحرير سعر الصرف قبل 15 يوما، ما رسخ استقرار سوق النقد، وأنهى عمل السوق الموازية.

وتشهد شركات الصرافة التابعة للبنوك الحكومية إقبالاً على التنازل عن الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، ما عزز تعافي الجنيه المصري.

ووفق تصريحات، نجحت شركتا الصرافة التابعتين للبنك الأهلى المصري " الأهلي للصرافة " ، وبنك مصر"شركة مصر للصرافة " ، في جذب حصيلة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس " 15 يوما " تصل إلى ما يقرب من 5 مليارات جنيه.

الدولار ينخفض بقيمة 2.74 جنيه خلال أسبوعين من التسعير العادل للصرف

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرية بقيمة 2.74 جنيه للشراء بالبنك المركزي خلال أسبوعين، ليتراجع من مستوى 49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع يوم 7 مارس إلى 46.6 جنيه للشراء، 46.74 جنيه للبيع، بالبنك المركزي بختام تعاملات الأسبوع الحالي.

يأتي هذا بعد أسبوعين من قرار البنك المركزي المصري تطبيق نظام سعر صرف مرن، ما أثمر عن زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج، وتنازل حائزي الدولار عنه في القنوات الرسمية بسبب عدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعره في السوق الموازية، كما بدأت تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشرة في العودة مرة ثانية سواء في أدوات الدين الحكومية أو في سوق المال.