8 نصائح لمرضى الضغط المرتفع خلال رمضان أبرزها تقليل شرب الكافيين

قدم المعهد القومى للتغذية عددا من النصائح لمرضى الضغط المرتفع، للصيام خلال شهر رمضان، وتضمنت تلك النصائح الآتى:
1- عليك مراجعة طبيبك المختص قبل الصيام وتناول دواء الضغط الموصوف لك.
2- قلل من استخدام الملح على الطعام وتجنب المخللات والمعلبات.
3- تجنب التدخين وقلل من المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي.
4- مشروب الكركديه والدوم قد يفيد مرضى الضغط المرتفع و لكن قلل من السكر المضاف.
5- اهتم بتناول الخضروات و الفاكهة الطازجة فى الافطار و السحور .
6- اهتم بشرب 8-10 كوب ماء بين الإفطار والسحور.
7- قلل من تناول الأطعمة المقلية والغنية بالدهون.
8- احرص على ممارسة التمارين الرياضية يوميا مثل رياضة المشي او ركوب الدرجة.
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