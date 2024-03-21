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8 نصائح لمرضى الضغط المرتفع خلال رمضان أبرزها تقليل شرب الكافيين

الخميس، 21 مارس 2024 03:00 ص
8 نصائح لمرضى الضغط المرتفع خلال رمضان أبرزها تقليل شرب الكافيين الضغط المرتفع
كتبت آية دعبس

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قدم المعهد القومى للتغذية عددا من النصائح لمرضى الضغط المرتفع، للصيام خلال شهر رمضان، وتضمنت تلك النصائح الآتى:

1-    عليك مراجعة طبيبك المختص قبل الصيام وتناول دواء الضغط الموصوف لك.

2-    قلل من استخدام الملح على الطعام وتجنب المخللات والمعلبات.

3-    تجنب التدخين وقلل من المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي.

4-    مشروب الكركديه والدوم قد يفيد مرضى الضغط المرتفع و لكن قلل من السكر المضاف.

5-    اهتم بتناول الخضروات و الفاكهة الطازجة فى الافطار و السحور .

6-    اهتم بشرب 8-10 كوب ماء بين الإفطار والسحور.

7-    قلل من تناول الأطعمة المقلية والغنية بالدهون.

8-    احرص على ممارسة التمارين الرياضية يوميا مثل رياضة المشي او ركوب الدرجة.

 







المعهد القومى للتغذية

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صيام مرضى الضغط المرتفع

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