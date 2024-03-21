8 نصائح لمرضى الضغط المرتفع خلال رمضان أبرزها تقليل شرب الكافيين

كتبت آية دعبس

قدم المعهد القومى للتغذية عددا من النصائح لمرضى الضغط المرتفع، للصيام خلال شهر رمضان، وتضمنت تلك النصائح الآتى:

1- عليك مراجعة طبيبك المختص قبل الصيام وتناول دواء الضغط الموصوف لك.

2- قلل من استخدام الملح على الطعام وتجنب المخللات والمعلبات.

3- تجنب التدخين وقلل من المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي.

4- مشروب الكركديه والدوم قد يفيد مرضى الضغط المرتفع و لكن قلل من السكر المضاف.

5- اهتم بتناول الخضروات و الفاكهة الطازجة فى الافطار و السحور .

6- اهتم بشرب 8-10 كوب ماء بين الإفطار والسحور.

7- قلل من تناول الأطعمة المقلية والغنية بالدهون.

8- احرص على ممارسة التمارين الرياضية يوميا مثل رياضة المشي او ركوب الدرجة.