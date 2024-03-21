اليوم السابع
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8 تكليفات من وزير الرى استعدادًا لموسم الصيف

الخميس، 21 مارس 2024 08:00 ص
8 تكليفات من وزير الرى استعدادًا لموسم الصيف جانب من الاجتماع
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف استعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الاحتياجات " الصيف".
 
وفى التقرير التالى نتعرف على تكليفات الوزير :
 
1- الإسراع باستكمال تطهيرات الترع بمحافظتى المنيا وسوهاج ، ونهو تطهيرات ترع بورسعيد وكشمير والباجورية وبحر شبين قبل فترة أقصى الإحتياجات.
2- سرعة الانتهاء من إمداد قاعدة بيانات تطهيرات الترع بموقف التطهيرات لكافة الترع.
3- سرعة نهو الدراسة الخاصة بمحطة خلط القاطع بالفيوم ، والدراسة الخاصة بترعة الشباب بالسويس
4- الالتزام بالحصص المائية المحددة لكل إدارة رى ، والعمل على ترشيد التصرفات المائية مقارنة بالسنوات السابقة.
5- الالتزام بمواعيد المناوبات على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على حصتهم من المياه ، وقيام مهندسى هندسات الرى بمتابعة تطبيق هذه المناوبات. 
6- معايرة محطة العطف المغذية لترعة المحمودية لتدقيق قيم تصرفات المحطة.
7- إعداد حصر تصنيفى بمواقع الشكاوى خلال الموسم الماضى لاستخدامها كأداه استرشادية لتحديد المناطق الساخنة. 
8 - نهو أعمال صيانة محطات الخلط الوسيط ، وإصلاح جميع وحدات طلمبات محطات الخلط الوسيط في بني سويف فى أسرع وقت لضمان جاهزيتها قبل فترة أقصى الاحتياجات.
 






وزارة الرى

وزير الرى

الصيف

المياه



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