8 تكليفات من وزير الرى استعدادًا لموسم الصيف

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف استعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الاحتياجات " الصيف".

وفى التقرير التالى نتعرف على تكليفات الوزير :

1- الإسراع باستكمال تطهيرات الترع بمحافظتى المنيا وسوهاج ، ونهو تطهيرات ترع بورسعيد وكشمير والباجورية وبحر شبين قبل فترة أقصى الإحتياجات.

2- سرعة الانتهاء من إمداد قاعدة بيانات تطهيرات الترع بموقف التطهيرات لكافة الترع.

3- سرعة نهو الدراسة الخاصة بمحطة خلط القاطع بالفيوم ، والدراسة الخاصة بترعة الشباب بالسويس

4- الالتزام بالحصص المائية المحددة لكل إدارة رى ، والعمل على ترشيد التصرفات المائية مقارنة بالسنوات السابقة.

5- الالتزام بمواعيد المناوبات على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على حصتهم من المياه ، وقيام مهندسى هندسات الرى بمتابعة تطبيق هذه المناوبات.

6- معايرة محطة العطف المغذية لترعة المحمودية لتدقيق قيم تصرفات المحطة.

7- إعداد حصر تصنيفى بمواقع الشكاوى خلال الموسم الماضى لاستخدامها كأداه استرشادية لتحديد المناطق الساخنة.

8 - نهو أعمال صيانة محطات الخلط الوسيط ، وإصلاح جميع وحدات طلمبات محطات الخلط الوسيط في بني سويف فى أسرع وقت لضمان جاهزيتها قبل فترة أقصى الاحتياجات.