اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 مارس 2024 10:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية: توافق مصرى أمريكى على وقف إطلاق النار فى غزة

الخميس، 21 مارس 2024 08:34 م
وزير الخارجية: توافق مصرى أمريكى على وقف إطلاق النار فى غزة المؤتمر الصحفى بين شكرى وبلينكن
أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الخارجية سامح شكري على وجود اتفاق مع الجانب الأمريكي على وقف إطلاق النار والتهدئة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى، موضحا وجود توافق فيما يتعلق بضرورة عدم القيام بعملية عسكرية في رفح ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، داعيا لضرورة حل الدولتين ومعالجة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بشكل سلمي.

وشدد وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي على أهمية العمل من أجل حل الصراع الفلسطيني والإسرائيلي سلميا، موضحا أن مصر لديها رؤية مشتركة حول إقليم يجب أن يعم فيه الاستقرار.







مصر

وزارة الخارجية

سامح شكرى

أخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة