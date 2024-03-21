وزير الخارجية: توافق مصرى أمريكى على وقف إطلاق النار فى غزة

أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية سامح شكري على وجود اتفاق مع الجانب الأمريكي على وقف إطلاق النار والتهدئة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى، موضحا وجود توافق فيما يتعلق بضرورة عدم القيام بعملية عسكرية في رفح ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، داعيا لضرورة حل الدولتين ومعالجة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بشكل سلمي.

وشدد وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي على أهمية العمل من أجل حل الصراع الفلسطيني والإسرائيلي سلميا، موضحا أن مصر لديها رؤية مشتركة حول إقليم يجب أن يعم فيه الاستقرار.