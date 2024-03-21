وزير الخارجية الأمريكى: دخول المساعدات بريا لغزة هو السبيل الأفضل

أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أن الطريق البري هو الأفضل لايصال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى تحركات بلاده لإقامة ميناء بحري يعمل على إيصال المساعدات لسكان غزة ، موضحا أن المباحثات تطرقت للوضع في رفح الفلسطينية وسط وجود أكثر من مليون شخص هناك، محذرا من أى عملية عسكرية هناك لأنها ستؤدى لخطر كبير، مؤكدا أنه تم الاتفاق على السلام والأمن على المدى البعيد.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي فى مؤتمر صحفي مع الوزير شكري رفض واشنطن تهجير سكان غزة أو إعادة احتلال إسرائيل للقطاع، مشيدا بما تقوم به السلطة الفلسطينية لتشكيل حكومة جديدة تمثل كافة الفلسطينيين، مؤكدا أن حال استمرار السلطة في الإصلاحات ستحدث انفراجة.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أهمية تطبيع العلاقات بين اسرائيل ودول المنطقة، مؤكدا أن العمل مع الدول العربية مستمر حتى اللحظة، داعيا لوقف لإطلاق النار وإيصال المساعدات الانسانية لغزة، واصفا ما يحدث بالكارثة الإنسانية.