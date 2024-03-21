وزارة العمل توضح حالات استحقاق المرأة إجازة دون أجر لمدة عامين

كتبت آية دعبس

أطلقت وزارة العمل، مبادرة بعنوان "إعرفى حقوقك فى العمل"، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات التى يشهدها شهر مارس بالمرأة، وذلك بهدف تعريف المرأة العاملة بحقوقها وفقا للقانون.

وأكدت وزارة العمل، أنه للعاملة فى المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر، الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ".

وتستعد وزارة العمل لإطلاق "دليل إرشادي لمفتشي وزارة العمل حول التفتيش المراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو الوظائف الخضراء" في إطار التعاون بين وزراة العمل ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في تنفيذ مشروعات طموحة حول المساواة بين الجنسين في العمل وأهمها "مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل في مصر" و"البرنامج المشترك لتعزيز فرص العمل المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" والذي يستهدف تحسين أوضاع العمل للنساء بما يساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل والانتقال العادل في مصر ؛ ويتماشي مع أهداف كل من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.

ويسعى الدليل لتوفير أداة تمكن المفتش والمفتشة من تنفيذ زيارات تفتيشية مراعية للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل وذلك من خلال زيادة الوعي لمفتشي العمل بقضايا النساء في العمل وتأثير تغير المناخ والبيئة على بيئة العمل وآليات رصدها والتعامل معها طبقا للتشريعات الدولية والوطنية بالإضافة الى مهارات التفتيش على قضايا النساء في العمل.