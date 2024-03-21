اليوم السابع
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نقيب العاملين بالسياحة والفنادق يُعلن إعادة تشكيل اللجنة النقابية بهيئة تنشيط السياحة

الخميس، 21 مارس 2024 09:26 ص
نقيب العاملين بالسياحة والفنادق يُعلن إعادة تشكيل اللجنة النقابية بهيئة تنشيط السياحة محسن آش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق
كتبت آية دعبس

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أعلن محسن آش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، تلقى الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية بوزارة العمل، أوراق اعتماد تشكيل لجنة تيسير أعمال اللجنة النقابية للعاملين بهيئة تنشيط السياحة.

جاء ذلك فى ضوء الإجراءات التى أخذتها النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، والتى انتهت بإعادة تشكيل مجلس إدارة اللجنة خلفا للمجلس المنحل بسبب استقالاته الجماعية.

كما وافقت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، على اختيار محمد سالم بريشه لرئاسة اللجنة النقابية، والدكتورة داليا إبراهيم هلال لمنصب نائب الرئيس، ومحمد فتحى بشيرأمينا عاما، ومحمد معوض عبد الفتاح أميناً للصندوق، وچيهان جمال منسي لمنصب الأمين العام المساعد، ونجلاء أحمد موافي أميناً للصندوق المساعد، وكل من: يسرى أحمد محمد، وخالد حسين وميلاد شرقاوي أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية حتى نهاية الدورة النقابية الحالية عام 2026.

 







نقابة العاملين بالسياحة

محسن اش الله

اللجنة النقابية بهيئة تنشيط السياحة



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