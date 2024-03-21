نائب محافظ القاهرة تبحث تطوير طريق كورنيش النيل فى نطاق 3 أحياء

كتب سيد الخلفاوى

بحثت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، موقف المشروعات التي تقوم بها شركات المرافق لإزالة كافة التعارضات للمضي قدما في تطوير ورصف ورفع كفاءة طريق كورنيش النيل بنطاق أحياء التبين و حلوان والمعصرة إلى جانب بحث مقترح عمل تعديلات مرورية بشارع 18 بنطاق حي المعادي، بالتنسيق المستمر والمتواصل مع نواب مجلس الشيوخ طبقا لطلبات الإحاطة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال اللقاء أهمية التواصل الدائم وعقد اللقاءات الدورية بين أعضاء مجلس الشيوخ والمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لبحث الحلول والمقترحات للخطط المستقبلية والمشروعات الجارية للمساهمة الفعالة في تحسين الخدمات المقدمة تدعيما لخطط الدولة المتلاحقة في شتى المجالات الى جانب تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المشروعات من خلال وضع اطر زمنية للانتهاء منها تمهيدا لاستكمال مشروعات الطرق سواء الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية او اعادة الشئ لاصله للارتقاء بالمظهر العام لشوارع المنطقة ونهو المشروعات طبقا للجداول الزمنية المعدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الموسع الذي عقدته نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بحضور النائب أكمل فاروق والنائب عمرو نبيل عضوي مجلس الشيوخ الموقر والدكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي والدكتور أحمد القزاز رئيس حي التبين و اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان و اللواء عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة وإدارات الطرق والمجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين باحياء حلوان و المعصره و التبين و ممثلي شركات المرافق والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة انابيب البترول ومرور المعادي .

واوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إلى أن الاجتماع يعد اللقاء الثاني التنسيقي لبحث كافة الاجراءات اللازمة لاتخاذ كافة الخطوات للانتهاء من مشروعات المرافق ( مياه - كهرباء - صرف صحي - اتصالات وغيرها ) المنفذة بنطاق الأحياء المعنية للانتهاء من رصف الطرق بها ومنها طريق كورنيش النيل في إطار المتابعة المستمرة الدورية لكافة المشروعات بالمنطقة والتعاون المستمر مع اعضاء مجلس الشيوخ الموقر ولجنة الإسكان والإدارة المحلية مما يسهم بشكل كبير فى تحقيق جانب من الخطة الاستراتيجية الشاملة للتطوير وايجاد الية تنفيذية للتعامل معها وايجاد حلول جذرية لها .

وخلال اللقاء تم استعراض اقتراح النائب أكمل فاروق والخاص بعمل تحويلات مرورية بشارع 18 بنطاق حي المعادي والذي يبلغ طوله 1150 مترا بعرض يتراوح من 7 إلى 8 متر بداية من شارع النادي حتى شارع 250 ليتقاطع مع ميدان النهضة و شارع بورسعيد ليكون في اتجاه واحد لتحقيق السيولة المرورية به خاصة في ظل وجود عدد من الأنشطة التجارية بمحيطه والتي خلقت ازدحاما مروريا بنطاق المنطقة مع خلق مسار بديل للاتجاه الاخر ليكون شارع 17 .

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بعمل جولة ميدانية بحضور النائب أكمل فاروق، و رئيس حي المعادي و ممثل المرور ومديرة إدارة الطرق بالمنطقة الجنوبية لمعاينة المقترح على ارض الواقع و امكانية تنفيذه ليسهم في تحقيق السيولة المرورية وخدمة أهالى الحي.

وفي سياق متصل تم متابعة نسب تنفيذ مشروعات المرافق التي تتم بنطاق كورنيش النيل بنطاق احياء التبين و حلوان والمعصرة موجه سيادتها بالافادة بالجداول الزمنية لتوقيتات نهو المشروعات الجارية و المستقبلية تمهيدا لتطوير ورصف الطرق بكورنيش النيل من خلال تذليل كافة المعوقات والصعوبات التي قد تعوق الاعمال وايجاد حلول عاجلة لاعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة النقل .

وتخلل اللقاء حصر تام بكافة تعارضات المشروعات بكورنيش النيل لنهوها من خلال تقسيم الاعمال لعدة قطاعات لسهولة انجازها طبقا للجداول الزمنية حيث تم التوجيه بعمل تقرير مفصل بالنتائج التي تم التوصل اليها خلال الاجتماع السابق والحالي لعرضها على لجنة الاسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ .

كما شددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بنهو جميع اعمال اعادة الشى لاصلة في المسافة من محطة كفر العلو حتى ركن فاروق بمعرفة شركة الانابيب للبترول الى جانب التنسيق مع مديرية الطرق بمحافظة القاهرة لاعادة الشئ لاصلة في المنطقة الواقعة من سير الكوك حتى ميدان الحديد والصلب بطول ١.٧٥٠ متر بالاضافة الى العمل على انهاء اعمال مشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والخاصة بخط ١٠٠٠ ملل والقيام بتجارب التشغيل تمهيدا لبدء اعمال اعادة الشئ لاصلة.

كما وجهت بقيام حي حلوان بترميم جزئي للطريق في المنطقة الواقعة امام مسجد الشهيد بكفر العلو موجهة السادة رؤساء الاحياء المعنية بضرورة التنسيق التام مع شركات المرافق و تسهيل استخراج تراخيص الاعمال لتنفيذها على وجه السرعة على ان يتم عقد لقاءات دورية لمتابعة نسب تنفيذها .