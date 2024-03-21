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مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك.. تبدأ اليوم

الخميس، 21 مارس 2024 12:52 م
مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك.. تبدأ اليوم قطارات السكة الحديد - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد حجز تذاكر السفر بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، حيث يبدأ اليوم حجز مقاعد القطارات للسفر خلال فترة عيد الفطر، ويبدأ الحجز يوميا الساعة 8 صباحاً للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر المبارك.


ويتم السفر بناء على حجز الذاكر المسبقة عبر وسائل الحجز المتاحة بالسكة الحديد، ومواعيد الحجز والسفر كالتالى:
الحجز 21 مارس للسفر 4 ابريل
الحجز 22 مارس للسفر 5 ابريل
الحجز 23 مارس للسفر 6 ابريل
الحجز 24 مارس للسفر 7 ابريب
الحجز 25 مارس للسفر 8 ابريل
الحجز 26 مارس للسفر 9 ابريل
الحجز 27 مارس للسفر 10 ابريل

ويمكن الحجز قبل السفر ب 14 يوما على خطوط السكة الحديد.
 







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