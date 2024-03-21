مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك.. تبدأ اليوم

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد حجز تذاكر السفر بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، حيث يبدأ اليوم حجز مقاعد القطارات للسفر خلال فترة عيد الفطر، ويبدأ الحجز يوميا الساعة 8 صباحاً للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر المبارك.



ويتم السفر بناء على حجز الذاكر المسبقة عبر وسائل الحجز المتاحة بالسكة الحديد، ومواعيد الحجز والسفر كالتالى:

الحجز 21 مارس للسفر 4 ابريل

الحجز 22 مارس للسفر 5 ابريل

الحجز 23 مارس للسفر 6 ابريل

الحجز 24 مارس للسفر 7 ابريب

الحجز 25 مارس للسفر 8 ابريل

الحجز 26 مارس للسفر 9 ابريل

الحجز 27 مارس للسفر 10 ابريل

ويمكن الحجز قبل السفر ب 14 يوما على خطوط السكة الحديد.

