ملتقى "رمضان يجمعنا" بمعهد إعداد القادة.. جهود مصر لمواجهة الأزمة الاقتصادية

كتب محمد صبحى

في إطار فعاليات ملتقى الإنشاد الديني والابتهالات لطلاب جامعة الأزهر والجامعات والمعاهد المصرية، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة الأزهر، عقدت محاضرة للواء أركان حرب بهجت فريد، مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا سابقًا، تناولت جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

تحدث فريد عن أركان الدولة الثلاثة (الإقليم - الشعب - النظام السياسي)، موضحًا القدرات الأساسية للدولة في المجالات الدفاعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما شرح مفاهيم الاستراتيجية والأزمات وصناعة القرار، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في إقامة مشروعات إنتاجية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي والدخل القومي.

وأبرز المحاضر الأزمات العالمية التي أثرت على الاقتصاد المصري، مستعرضًا الجهود الحكومية لمواجهتها والتغلب على تداعياتها.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من ملتقى "رمضان يجمعنا"، الذي يقام برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، الدكتور منتصر القللى أستاذ الموسيقى العربية ورئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط، ومنسق فرق الجامعات، محمد قاسم منسق الأزهر ومدير رعاية الشباب بجامعة الازهر، وبحضور احمد ابو المحاسن مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب، بوزارة التعليم العالي.

هذا وقد ابدعت فرق الإنشاد الديني والابتهالات خلال عروض اليوم الثاني والذي شارك فيها جامعة الأزهر حيث شاركت بعدد فرقتين للإنشاد، جامعة المنوفية، جامعة بنها، جامعة أسيوط، جامعة كفر الشيخ، جامعة دمياط، جامعة عين شمس، جامعة العريش، فريق المعاهد العليا

وفي كلمته خلال الملتقى، أشار الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية المواهب وصقل المهارات لدى الشباب الجامعي، مؤكدًا أن ملتقى "رمضان يجمعنا" يعكس حرص الوزارة على دعم الأنشطة الثقافية والفنية التي تعزز الهوية الوطنية.

وأضاف همام أن المعهد حريص على تقديم نموذج متميز للأنشطة الطلابية المتكاملة، التي تجمع بين الجوانب الثقافية والفنية والرياضية، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على قيادة مصر نحو التقدم والازدهار.

ونوه مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، بالتنوع الثقافي الذي يعكسه الملتقى، من خلال مشاركة طلاب جامعة الازهر مع مختلف الجامعات المصرية، حيث أن ملتقى "رمضان يجمعنا" يمثل منصة حيوية لإبراز المواهب الطلابية وتبادل الخبرات الثقافية والفنية، معربًا عن اعتزازه بالمستوى الرفيع للعروض الفنية المقدمة من قبل فرق الإنشاد والابتهالات المشاركة.