معرض أهلا رمضان فى إمبابة يطرح عبوة زيت خليط لتر بـ58 جنيها

كتبت - مرام محمد

طرحت إحدى الشركات في معرض "أهلًا رمضان" بشارع المطار في حي إمبابة، عبوة زيت طعام زنة 1 لتر بـ58 جنيهًا، وذلك ضمن حهود ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وجاءت أسعار عبوات زيت الخليط التي تطرحها الشركة على النحو الآتي: عبوة زيت زنة 600 جم بـ42.5 جنيه، وعبوة زيت زنة 700 جم 52.5 جنيه، وعبوة زيت زنة 1 لتر بـ58 جنيهًا، وعبوة زيت زنة 1 لتر "شركة أخرى" بـ62.2 جنيه، وعبوة زيت زنة 2 لتر بـ155 جنيهًا.

ويطرح المعرض طوال شهر رمضان، مختلف المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والمستلزمات الرمضانية من (الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، ومنتجات الألبان والأجبان، واللحوم والدواجن، وياميش رمضان) بتخفيضات تصل لـ30%؛ لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.