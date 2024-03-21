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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 25 رحلة طيران دولية بينها 9 من ألمانيا

الخميس، 21 مارس 2024 05:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 25 رحلة طيران دولية بينها 9 من ألمانيا مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 25 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 135 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم ارض المهبط حتى توصيلهم لمحل إقامتهم.

وتبين من كشوف رحلات الطيران اليوم أنه من المقرر أن يستقبل المطار 25 رحلة من عدة دول مختلفها بينها رحلة من بولندا ورحلة من سلوفاكيا، ورحلتين من التشيك، ورحلتين من سويسرا ورحلتين من النمسا،ورحلتين داخليتين، و9 رحلات من المانيا، ورحلة من بلجيكا ورحلة من انجليزية ورحلة من هولندا، و3 من ايطاليا.


ويذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى  135 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول مختلفة أهمها من التشيك وبولندا والمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول المختلفة، حيث يتم تقوم السلطات المختصة بتسهيل الاجراءات للوافدين للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

 







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