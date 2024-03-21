مصرع شخص سقط من إحدى القطارات بطهطا شمال محافظة سوهاج

سوهاج- محمود مقبول

استقبل مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج، جثة مجهول الهوية يبلغ من العمر ما يقرب 30 سنة على إثر سقوطه من إحدى القطارات بين محطتى بنجا وطهطا شمال سوهاج، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة وتم تعميم نشرة بالواقعة على المراكز المختلفة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من السكة الحديد يفيد بسقوط أحد الأسخاص من قطار حال مروره بين محطتى بنجا وطهطا شمال سوهاج، مما نتج عنه وفاته وتحوله إلى أشلاء وتم نقل أجزاء الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة بالعثور على شاب مجهول الهوية جثة هامدة في المنطقة الواقعة بين محطتى بنجا وطهطا شمال سوهاج وعثر علية عبارة عن أشلاء وأشارات المعاينة أن الجثة لذكر يبلغ من العمر ما يقرب 30 سنة يرتدى على كامل ملابسه ولم يستدل على أي متعلقات شخصية او أوراق ثبوتيه تدل على هويته تم تجميع الأشلاء وتم نقلها إلى مستشفى طهطا العام وتم التحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى.

تم تعميم نشرة بالواقعة على المراكز والأقسام وفحص بلاغات الغياب وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.