محافظ القاهرة يهنئ الأم بعيدها: كرمها الله فى الأديان وأوصى بها الرسول

كتب سيد الخلفاوى

تقدم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بالتهنئه للأم والأسرة المصرية بيوم المرأة المصرية، مؤكدا أن الأم كرمها الله سبحانه وتعالى فى جميع الأديان السماوية وأوصى بها الرسول الكريم خيرا تقديرا لدورها وعرفانا لما تقدمه من تضحيات لبناء الأسرة والمجتمع والاعتراف لهن بالفضل لما يبذلنه فى سبيل تربية ورعاية الأبناء.

وأضاف محافظ القاهرة أن الأم المصرية نجحت فى جميع المحافل الدولية والمحلية فهى المعلمة والطبيبة والسياسية والباحثة والدبلوماسية والوزيرة والمربية لأبناء الوطن الناجحين الذين يعدون دعامة مصر في بناء الجمهورية الجديدة.

وقدم محافظ القاهرة التحية لكل ام وزوجة وابنة شهيد لما قدموه من أغلى ما يقدمه الإنسان وهو أرواح أبنائهن فداء لاستقرار الوطن مؤكدًا أن الام المصرية ستظل رمزا للعطاء على مر العصور.

وقال: إن الأم كالشجرة المزهرة والمثمرة، جذورها راسخة، شامخة بانية، ومربية، معلمة، لا تغمض عينها ولا يهنأ قلبها حتى ترى النجاح يكلل أولادها، الأم تعطى بلا سؤال وبلا حدود، لا ترتوي حتى يرتوي فلذة كبدها، لا نكافئها حتى بعيدها...فلها أقسم رب العزة أن يكرّمها، فجعل الجنّةَ تحت أقدامها، وجعل رَحْمَهَا مربوطٌ برحمتِه.. فتحية اعزاز واجلال لكل أم مصرية .. رمز الصمود والتحدي ورافعة راية الوطن.