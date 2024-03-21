محافظة الإسكندرية: بدء رفع جميع تراكمات القمامة داخل حرم السكك الحديدية

الإسكندرية جاكلين منير

تابع اليوم اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية، أعمال رفع تراكمات القمامة بنطاق دائرة المنتزه ثان، وذلك بحضور مسؤولى شركة نهضة مصر.

وأضاف أن أعمال الرفع مستمرة لحين قيام شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق بتحمل مسؤولياتها فى هذا الشأن.

وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لشركة نهضة مصر بالتدخل الفورى لرفع جميع تراكمات القمامة داخل حرم السكك الحديدية، فى إطار متابعة تدابير إيقاف قطار أبو قير وتنفيذ مشروع المترو وبعد رصد أجهزة المحافظة انتشار كميات كبيرة من القمامة داخل حرم السكك الحديدية.

وشدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء المنتزه أول وثان، وشرق، ووسط بالمتابعة اليومية وتقديم كافة أوجه الدعم لعدم السماح بعودة تراكمات القمامة على مسار المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية.